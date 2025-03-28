766 млн руб. направят на поддержку сельхозтоваропроизводителей и субъектов торговли НАО в 2025 г.

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 28.03.2025

Деньги в виде субсидий пойдут на производство, продажу молока, оленины, хлеба, доставку продтоваров в села.

Конкурс субсидий выиграли 18 оленеводческих ферм, а совокупный объем субсидии составил 223,3 млн руб.

В этом году размер субсидии стал 200 тыс. руб. на тонну продукции. Ранее размер был 150 тыс. Эта мера поддержки необходима в суровом климате. В 2024 г. из-за погоды погибло много оленей. Материальная помощь помогает стабилизировать финансовое положение оленевода.

Субсидии на 1 кг отгруженного на переработку молока получат 10 производителей. Совокупный объем их субсидии – 306 млн руб. У этой субсидии ставка 75 руб. на 1 кг молока. Это наиболее высокая субсидия в стране для животноводов.

В торговле контракты подписаны с 17 производителями хлеба на 131,7 млн руб. С 2025 г. выполнен перерасчет ставки субсидии в зависимости от муниципального образования. Ставка на 1 тонну хлеба – 56,7 тыс. – 694,3 тыс. руб. Одно из условий субсидирования - продажа хлеба основных сортов по цене до 62 руб. за 1 кг., и такая цена не меняется 10 лет.








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