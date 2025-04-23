Вологодские практики поддержки предпринимательства стали одними из лучших в стране

Проекты Вологодчины для поддержки субъектов МСБ высоко оценили экспертов форума «Мой бизнес», проводимого в пятый раз.



В частности, Минэкономразвития оценило бизнес-экосистему "Сделано на Вологодчине", практику "Инжиниринговые услуги для кондитерской фабрики". Этот опыт Вологодчины теперь смогут применять в других регионах страны. Новые решения смогут повысить эффективность региональных преференций и льгот. Вологодчина постепенно становится трендсеттером в МСП. Губернатор ВО Г. Филимонов считает это предметом гордости и вдохновения для предпринимательского сообщества.



Вологодчина, в свою очередь, может использовать наработки других регионов, доказавшие свою эффективность.



Вологодские экспортеры до конца мая могут принять участие во Всероссийской премии «Экспортер года». Эта награда для предприятий, развивающих несырьевой экспорт, ведущих обмен практиками, способствующих укреплению международного сотрудничества.



Напомним, что услуги предпринимателям региона предоставляет центр «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная, конкурентная экономика».