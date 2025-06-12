Архангельск отмечает 10-летие бренда «Доска Треска»

Архангельская область >> Бизнес >> 12.06.2025

Популярный локальный бренд продает свитшоты, футболки, худи, бейсболки, сувениры, украшенные принтами с региональной тематикой. Создатели называют бренд не линейкой товаров на определенную тему, а философией любви к Северу.

10 лет назад «Доску Треску» создали 4 друга, которым надоела недооценка родного города. Архангельск постоянно рагули, но совершенно не замечая его достоинств. Бренд был призван показать и популяризировать богатство Севера.

В качестве принтов на продукции компании можно увидеть удивительные закаты, белые ночи, поля морошки и клюквы, старинные городские сооружения.

Сейчас продукция бренда стала узнаваемой. Ее покупают местные жители как для себя, так и на подарки, когда отправляются погостить в другие регионы. Ее покупают туристы, потому что это качественные товары, сделанные в Архангельске, а не привезенная на заказ дешевая китайская продукция. Северный колорит стал трендом со смыслом, бреющем корни из жизни в Поморье, живописной природы, богатой культуры.





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