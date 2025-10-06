В Архангельске закрылась единственная «Шоколадница»

Архангельская область >> Бизнес >> 06.10.2025

Всего года продержалась в городе шоколадница «Шоколадный», даже несмотря на то, что была единственной и не имела конкурентов. Что это? Неудачный менеджмент или равнодушие горожан к шоколаду?

Сейчас причину закрытия не озвучивают, но, скорее всего, кофейня была неконкурентоспособной с обычными кафе поблизости, потому что имела очень ограниченный ассортимент и высокие цены.

«Шоколадница» — федеральная сеть. В Архангельске она работала по франшизе в новом здании на перекрестке Троицкого пр. и ул. Поморской. Кофейня открылась в августе прошлого года и уже закралась.

Горожане отмечают, что цены в шоколаднице были на уровне московских, но ничем не подкреплены. Выбор блюд небольшой, без изысков и новинок. Все то же самое можно было купить в других кафе, причем дешевле и вкуснее. Сервис в кафе никакой, и это проблем менеджера, неспособного пригласить на работу хороших специалистов, заинтересовать их в работе. Интерьер шоколадницы оказался скучным и неинтересным. В целом кофейня без изюминки оказалась никому ненужной, в управляющий даже не думал что-то изменить к лучшему. За счет чего он собирался выйти в плюс вообще непонятно. Ажиотаж в кафе был только когда оно открылось, потом люди попробовали блюда за бешенные цены и решили туда не возвращаться.









