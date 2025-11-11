ТРК "РубликЪ" в Сыктывкаре 20 лет создает торговую площадку для локальных брендов

Республика Коми >> Бизнес >> 11.11.2025

В этом году ТРК "РубликЪ" отмечает 20-летие деятельности, создавая экосистему для регионального бизнеса. Он был построен на месте фабрики, а стал ключевой площадкой для презентации своей продукции многим производителям Коми.

Гендиректор ТРК А. Смирнов отметил, что торговая площадка сумела продержаться так долго и пережить кризисы и пандемию не просто так. У нее всегда был цель и концепция работы. Здесь продавали свои товары сначала местные предприниматели, позже добавились магазины федеральных сетей. Но акцент все же остался на региональных брендах, поэтому одно время принципиально не размещали здесь федеральные "Пятёрочку", "ЦентрОбувь" и др. И это дало возможность продвигать своих.

Если предприниматель новичок, ТРК сдает ему в аренду площадь, помогает правильно спланировать пространство, дать рекламу, наладить логистику. Если товар свежий, например, овощи, фрукты, молочка, к концу дня раскупается, предлагается увеличить объемы поставок.

ТРЦ заинтересован в том, чтобы предприниматель надолго снял помещение, поэтому для него создаются комфортные условия работы, помогает в любых вопросах. Розничная торговля дается не всем, поскольку нужно знать множество нюансов, иметь опыт работы в этой сфере и "РубликЪ" уже накопил в этом приличный опыт.





Рекомендуем по теме:

В Архангельске открылся первый магазин «ВкусВилл»

В Коми местной продукции станет больше

Сыктывкарский бизнесмен не захотел восстанавливать здание сгоревшей школы №13

Предприниматели Вологодчины подписали соглашение о сотрудничестве с сервисом Alibaba

В Коми появится региональная торговая сеть "Матö"

В Архангельске стартовал проект «Профессия – предприниматель»


Администрация НАО подписала соглашение с рыболовецкими колхозами округа на 2025–2030 гг.

Медики из поморской глубинки обратились к губернатору за помощью

В Мурманске готовятся отметить 99-летие Краеведческого музея

Участковый из Вологды получил титул «Народного участкового»

В Сортавале открылся парк миниатюр с историческими домами

В Мурманске подходит к концу дорожная кампания

В Архангельске заработала крупнейшая пеллетная котельная региона
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета