ТРК "РубликЪ" в Сыктывкаре 20 лет создает торговую площадку для локальных брендов

В этом году ТРК "РубликЪ" отмечает 20-летие деятельности, создавая экосистему для регионального бизнеса. Он был построен на месте фабрики, а стал ключевой площадкой для презентации своей продукции многим производителям Коми.



Гендиректор ТРК А. Смирнов отметил, что торговая площадка сумела продержаться так долго и пережить кризисы и пандемию не просто так. У нее всегда был цель и концепция работы. Здесь продавали свои товары сначала местные предприниматели, позже добавились магазины федеральных сетей. Но акцент все же остался на региональных брендах, поэтому одно время принципиально не размещали здесь федеральные "Пятёрочку", "ЦентрОбувь" и др. И это дало возможность продвигать своих.



Если предприниматель новичок, ТРК сдает ему в аренду площадь, помогает правильно спланировать пространство, дать рекламу, наладить логистику. Если товар свежий, например, овощи, фрукты, молочка, к концу дня раскупается, предлагается увеличить объемы поставок.



ТРЦ заинтересован в том, чтобы предприниматель надолго снял помещение, поэтому для него создаются комфортные условия работы, помогает в любых вопросах. Розничная торговля дается не всем, поскольку нужно знать множество нюансов, иметь опыт работы в этой сфере и "РубликЪ" уже накопил в этом приличный опыт.