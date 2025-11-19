В Мурманской области расширяют налоговые льготы для бизнеса

Мурманская область >> Бизнес >> 19.11.2025

В регионе планируют расширить перечень предпринимателей, которые смогут пользоваться системой налогообложения с льготами. Мерой поддержки могут воспользоваться ветераны боевых действий, новички в бизнесе, малые технологические компании.

С 2026 г. обновленный список начнет действовать. 1% будет дан при объекте «доход», 5% — «доход за вычетом расхода.

Пока законопроект о расширении списка льготополучателей только внесен на рассмотрение облдумы, в губернатор МО А. Чибис выражает надежду на его поддержку.

Прием заявок в МО на субсидию для предпринимателя на возмещение расходов по кредитно-лизинговым обязательствам уже завершен. Размер финподдержки СМСП может быть до 1 млн руб. в год на один бизнес.

Бизнес может вернуть затраты за уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей за оборудование, его монтаж, аванс. Это хорошая возможность расширить производство, увеличить объемы выпуска продукции, модернизировать оборудование, сократив затраты до минимума, особенно если речь идет об оборудовании отечественных брендов.







