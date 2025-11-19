В Мурманской области расширяют налоговые льготы для бизнеса
В регионе планируют расширить перечень предпринимателей, которые смогут пользоваться системой налогообложения с льготами. Мерой поддержки могут воспользоваться ветераны боевых действий, новички в бизнесе, малые технологические компании.
С 2026 г. обновленный список начнет действовать. 1% будет дан при объекте «доход», 5% — «доход за вычетом расхода.
Пока законопроект о расширении списка льготополучателей только внесен на рассмотрение облдумы, в губернатор МО А. Чибис выражает надежду на его поддержку.
Прием заявок в МО на субсидию для предпринимателя на возмещение расходов по кредитно-лизинговым обязательствам уже завершен. Размер финподдержки СМСП может быть до 1 млн руб. в год на один бизнес.
Бизнес может вернуть затраты за уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей за оборудование, его монтаж, аванс. Это хорошая возможность расширить производство, увеличить объемы выпуска продукции, модернизировать оборудование, сократив затраты до минимума, особенно если речь идет об оборудовании отечественных брендов.
Рекомендуем по теме:
В Коми власти не поддерживают МСБ: за 2016 г. только 1% предпринимателей пилучил помощь от государства
Деньги из регионального семейного капитала в Коми депутаты предлагают разрешить использовать на подготовку детей к школе
Участковый из Вологды получил титул «Народного участкового»
В Сортавале открылся парк миниатюр с историческими домами
В Мурманске подходит к концу дорожная кампания
В Архангельске заработала крупнейшая пеллетная котельная региона
Предприятие Карелии вывозило древесину с района на карантине
НАО стал одним из самых читающих регионов РФ
В Коми построят кемпинг-стоянки и глэмпинги для туристов