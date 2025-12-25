Предприниматель НАО получил сертификат «Сделано в России»

Окружной бизнесмен В. Гудырев, основавший производство «Чумовые бубны» удостоен сертификата соответствия нацбренду «Сделано в России».



Этот статус подтверждает качество, конкурентоспособность товара, соответствие критериям «Международной кооперации и экспорта». Участие в федеральной программе продвижения продукции дает допвозможности для бизнеса, укрепления репутации.



Достигнуть высокого результата помогли Центр поддержки экспорта, Центр «Мой бизнес». Бизнесмен поблагодарил их за поддержку в сертификации. Знак «Сделано в России», который теперь будет помещен на его продукцию, является значимым событием. Этому знаку люди доверяют, потому что он свидетельствует о том, что это лучшая отечественная продукция. Каждый год список удостоенных этого знака качества расширяется, а предпринимателям нужно подтверждать качество своей продукции.



Поддержка бизнесменов осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и призвана продвигать отечественные продукты высокого качества.