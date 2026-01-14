«Чайный домик» в Вологде закрылся

Относительно новое заведение общепита, открывшееся с большим пафосом на пл. Революции закрыли.



Официальная версия закрытия - временные каникулы, которые необходимы для окончания ремонта и пусконаладочных работ. Это вызывает много вопросов, в частности о том, кто дал добро на открытие, если все работы не были завершены? Зачем вообще нужно было открывать кафе, чтобы так его закрыть?



Видимо, владельцам не терпелось подзаработать в предновогодние дни и на зимних каникулах, когда люди активно отдыхают, тратят деньги больше чем обычно. 12 января, когда праздники и каникулы позади, можно спокойно закрыться и доделать недочеты.



Напомним, что Чайный домик открыли 2 января на 10 дней. Это, наверное, самый маленький срок работы в городе среди заведений общепита. Кафе ничем особенным не выделялось, за исключением наличия в меню шанежек, которые пафосно окрестили «вкусом Вологды».



Что касается посетителей, то по их отзывам, центральное блюда особым вкусом не отличалось, а к минусам заведения можно отнести постоянные проблемы с туалетом.