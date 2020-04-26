Открылась виртуальная выставка юных художников Кировска и Апатитов

Мурманская область >> Культура >> 25.05.2020

Открыта выставка юных художников из Апатитов и Кировска «По страницам любимых книг». Ее можно увидеть в ГДК им. Егорова, но только виртуально. Сделать это можно через аккаунты с соцсетях. 

Выставка стала очередным этапом в развитии выставочно-образовательного проекта «Ребенок и Книга», которую организовала Детская галерея для популяризации чтения и литературы. Это делается для того, чтобы оторвать ребенка от гаджетов и показать, что книга - уникальное достижение человеческой культуры, которую ничто никогда не заменит. При отсутствии электроэнергии гаджет будет недоступен, а книга всегда будет под рукой.

Авторами работ стали учащиеся детских школ искусств Кировска и Апатитов, выступившие не только иллюстраторами произведений литературы, но и художниками. Когда ребята читали книги, они предстали себе главных героев, события, места, в которых они происходят, и все это постарались отразить на бумаге.

В этом году выставка открыта в форме двухчастного видео-проекта. Ребята рисовали под чутким руководством учителей.





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