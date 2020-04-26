Празднование Дня славянской письменности и культуры в НАО прошло онлайн

Специально к празднованию Дня славянской культуры специалисты из Этнокультурного центра округа подготовили онлайн-концерт «Непобедима Русь-душа». Он состоялся вчера, а увидеть его можно было на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Также видеозапись концерта доступна для просмотра в записи.



Обычно в этот концерт проводится стандартно, но в условиях непростой эпидемиологической обстановки пришлось провести концерт виртуально. Это был видеоконцерт, посвященный родному слову, истории русской культуры, родной книге.



Директор Этнокультурного центра Ненецкого округа Е. Вергунова рассказала, что в сценарий концерта включили приветствие епископа Мезенского и Нарьян-Марского Иакова, а также гимн Кириллу и Мефодию, который прозвучал в исполнении вокального ансамбля Детской школы искусств. Также зрители могли услышать песни и стихотворения в исполнении разных творческих коллективов, современные композиции.



День славянской культуры и письменности связан с чествованием святых Кирилла и Мефодия, которые считаются основателями славянской азбуки, просветителями славян. Он отмечается во всех российских регионах 24 мая в одно время - в 13.00.