Празднование Дня славянской письменности и культуры в НАО прошло онлайн
Специально к празднованию Дня славянской культуры специалисты из Этнокультурного центра округа подготовили онлайн-концерт «Непобедима Русь-душа». Он состоялся вчера, а увидеть его можно было на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Также видеозапись концерта доступна для просмотра в записи.
Обычно в этот концерт проводится стандартно, но в условиях непростой эпидемиологической обстановки пришлось провести концерт виртуально. Это был видеоконцерт, посвященный родному слову, истории русской культуры, родной книге.
Директор Этнокультурного центра Ненецкого округа Е. Вергунова рассказала, что в сценарий концерта включили приветствие епископа Мезенского и Нарьян-Марского Иакова, а также гимн Кириллу и Мефодию, который прозвучал в исполнении вокального ансамбля Детской школы искусств. Также зрители могли услышать песни и стихотворения в исполнении разных творческих коллективов, современные композиции.
День славянской культуры и письменности связан с чествованием святых Кирилла и Мефодия, которые считаются основателями славянской азбуки, просветителями славян. Он отмечается во всех российских регионах 24 мая в одно время - в 13.00.
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