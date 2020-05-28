После 2030 г. все библиотеки Коми перейдут на новый стандарт работы

Республика Коми >> Культура >> 28.05.2020

Библиотеки республики перейдут на новый стандарт после 2030 г., о чем рассказал министр культуры Коми С. Емельянов.

Коми на "пятерку" провела все мероприятия нацпроекта "Культура" в прошлом году. Финансирование проекта составило 151 млн руб., 117 млн руб. из которых поступили из казны федерации, 34 млн руб. – их казны республики и муниципалитетов. Плановый показатель проекта достигнут, а показатель по количеству посещений культурных объектов удалось перевыполнить на 2,3 %.

По нацпроекту в РК также реализуются региональные проекты "Творческие люди", "Культурная среда", "Цифровая культура" и особое внимание уделено обновлению библиотечной сети. Выстроена уникальная система модернизации всей библиотечной системы. Проведена библиотечная реформа.  

Республика взяла на себя определенные обязательства в 2018 г. – за год до начала реализации нацпроекта "Культура". Учреждения библиотечной системы  Коми после 2030 г. перейдут на работу по новому стандарту. Они будут рассматриваться как конкуренты любому виду  культурного и любого другого  досуга.





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