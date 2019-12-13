На реконструкцию здания ДК ОТЗ в Петрозаводске нужен 1 млрд руб.

Депутат Заксбрания Карелии А. Мазуровский прокомментировал выкуп правительством республики здания бывшего ДК для нужд театра «Творческая мастерская».



На его реконструкцию требуется свыше 1 млрд руб. Проекто-сметная документация требует 80 млн руб., а ремонт по на сегодняшний день потребует около 1,5 млрд руб. Нужно найти эти деньги, что сейчас сделать непросто. Но коллектив «Творческой мастерской» можно поздравить с хорошей новостью.



Глава Карелии А. Парфенчиков подписал становление о выкупе здания ДК ОТЗ. На эти цели будет выделено 60 млн руб. из республиканского бюджета, в том числе 35 млн руб. за здание, а 25 млн руб. - за земельный участок.



Напомним, что «Творческая мастерская» ранее делила небольшое здание с филармонией.



Участок относится к Александровскому заводу. Во второй половине 19 в. здесь была площадь, ограниченная ул. Гоголя и ул. Герцена. Историческая планировка сохранилась до настоящего времени. Здание ДК Онежского тракторного завода - пример неоклассической советской архитектуры.