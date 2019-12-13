На реконструкцию здания ДК ОТЗ в Петрозаводске нужен 1 млрд руб.
Депутат Заксбрания Карелии А. Мазуровский прокомментировал выкуп правительством республики здания бывшего ДК для нужд театра «Творческая мастерская».
На его реконструкцию требуется свыше 1 млрд руб. Проекто-сметная документация требует 80 млн руб., а ремонт по на сегодняшний день потребует около 1,5 млрд руб. Нужно найти эти деньги, что сейчас сделать непросто. Но коллектив «Творческой мастерской» можно поздравить с хорошей новостью.
Глава Карелии А. Парфенчиков подписал становление о выкупе здания ДК ОТЗ. На эти цели будет выделено 60 млн руб. из республиканского бюджета, в том числе 35 млн руб. за здание, а 25 млн руб. - за земельный участок.
Напомним, что «Творческая мастерская» ранее делила небольшое здание с филармонией.
Участок относится к Александровскому заводу. Во второй половине 19 в. здесь была площадь, ограниченная ул. Гоголя и ул. Герцена. Историческая планировка сохранилась до настоящего времени. Здание ДК Онежского тракторного завода - пример неоклассической советской архитектуры.
Рекомендуем по теме:
Как быстро скачать Максбет на мобильный?
Лежачие полицейские или искусственные неровности на дорогах
Закрытие острова Валаам на карантин продлили на 2 недели
В Усинске закончилась прокурорская проверка высоких начислений за тепло
В Коми производителей сельхозпродукции призывают повышать культуру производства
После 2030 г. все библиотеки Коми перейдут на новый стандарт работы
Ученые предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19