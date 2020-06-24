Музейное объединение НАО выиграло 1 млн руб. в конкурсе грантов

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 24.06.2020

Выигранные деньги учреждение направит на разработку нового сайта, обучение персонала работе с новым навыками, необходимыми в современных условиях.

Проект «Ненецкий автономный округ: максимальное приближение, или ZOOM+» - это своеобразный ответ музейщиков на вызовы времени, в частности на ситуацию с коронавирусом, и вынужденное закрытие всех музеев и оффлайн проектов. Проект нацелен на сохранение работы учреждения, внедрение, продвижение новых музейных форм  для дистанционной работы с посетителями. Идея проекта созвучна с целями конкурса грантов «Общее дело» программы «Эффективная филантропия» от Благотворительного фонда В. Потанина.

Проект предлагает создание музейных виртуальных продуктов и нового сайта.

Глава Музейного объединения округа Е. Меньшакова надеется на интересную работу. Реализация займет 11 месяцев. Сдать работу нужно до конца апреля 2021 г.

На второй этап конкурса было приняло 302 проекта. Экспертный совет  выбрал 32 победителя в 14 номинациях «НКО. Технологии эджайл», 18 номинациях «Музеи. Культура. Новая форма».





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