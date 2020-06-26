Картина Рериха уйдет за долги Мурманского морского пароходства

Мурманская область >> Культура >> 26.06.2020

Суд продолжает взыскивать долги с морского пароходства Мурманска. Всего на исполнении 537 производств нужно 280 млн руб. Все это долги по зарплате и налогам. Добровольно пароходство не желает расставаться с деньгами и платить по счетам, поэтому пришлось идти на меры принудительного характера. Почему предприятие решило, что лучше пройти через сито суда, запятнать свое имя, и все равно выплатить долги, остается загадкой. Деньги с Мурманского морского пароходства все равно снимут, а возможно, компания этого и добивается, чтобы стать банкротом.

Проверив имущественное положение предприятия, судебный пристав вынес вердикт - наложить арест на 4 объекта недвижимости, и один из них - известная картина «Поморяне. Вечер» художника Николая Рериха.

Недвижимость оценена в 46 млн руб., а рыночная стоимость картины - 78 млн руб. Вырученные от продажи средства пойдут на погашение задолженности по зарплате перед работниками компании.

Арестованное имущество уже передано на аукцион, который состоится в начале июля.





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