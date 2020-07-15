2 концерта на глади Горного озера увидят гости Ruskeala Symphony

Республика Карелия >> Культура >> 15.07.2020

Для зрителей фестиваля в горном парке «Рускеала» на плоту выступят  саксофонический и струнный квартеты. Они будут играть на деревянном плоту, который будет двигаться по Горному озеру.

Фестиваль состоится 15 августа. Выступления квартетов состоятся в рамках 4-го фестиваля Ruskeala Symphony.
Молодой московский коллектив "Российский квартет саксофонистов" пропагандирует саксофон как классический инструмент, играет классическую музыку.

"Новый струнный квартет" состоит из двух скрипок, альта и виолончели. Это струнный квартет в классическом виде. Он становился лауреатом конкурсов, много ездил с концертами за рубеж. В исполнении квартета прозвучат популярные классические композиции, современные  знакомые произведения.

4-й фестиваль Ruskeala Symphony в этом году не будет продолжительным и продлится всего одни сутки. Всему виной пандемия коронавируса, которая не дает возможности провести музыкальный праздник в горном парке с традиционным размахом. Сегодня стартует продажа билетов на фестиваль.





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