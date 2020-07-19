Выставки печных дверец открылась в доме Дружинина в Вологде

Вологодская область >> Культура >> 19.07.2020

Экспозиция печных дверей открылась в доме Дружина. На 3-м этаже здания представлено 30 находок из коллекции архитектора и реставратора О. Никитина из Вологды. Он показал, что из тяжелого чугуна можно сделать ажурные рисунки и рельефы, которые смотреться также легко, как кружево.

На печных дверцах изображены всадники на колесницах, зарисовки охоты и катания на санях. Чтобы открыть картинку, с некоторых дверей пришлось снять слой ржавчины, краски, копоти, побелки.

Мастер представил дверцы начала 19 — середины 20 века. Экспонаты пришлось собирать в заброшенных домах Твери, Вологды и Великого Устюга. Клейма заводов позволили определить источник ремесла. Многие дверцы были сделаны на заводах Мальцовых и Нювчимских, братьев Красильниковых. Есть в коллекции изделие с готическим сюжетом и фигурами рыцарей. Его нашли на пр. Победы, 18.

Печи имели разное предназначение. Они были варочные и банные, отопительные и сушильные, а часто становились украшением помещения, поэтому им придавали облик произведения искусства.

Выставка работает до сентября.





Рекомендуем по теме:

Вологодское кружево отправилось на "Славянский базар"

Мэр Вологды С. Воропанов подвел итоги праздничных дней

Выставка "Вологда – кружевная столица России" пройдет в словенской Индрии

Краеведческий музей Архангельска отметил 180-летие масштабной выставкой

В Вологодском кремле открылась экспозиция "Светом наполненный город"

Выставка "Солдатская еда на фоне столетий" из 100 предметов частной коллекции открылась в Северодвинске


В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием

Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.

Группа компаний УЛК и WWF сохранят ценные леса в Архангельской области

Официальный сайт букмекерской компании 1xBet: последние новости из мира бокса

Кто возглавит рейтинг лучшего бойца MMA: делай ставки и смотри прогнозы на 1xBet

Музейное объединение НАО выиграло 1 млн руб. в конкурсе грантов

Мурманчане обворовали и замусорили новый скверик
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета