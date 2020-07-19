Выставки печных дверец открылась в доме Дружинина в Вологде

Экспозиция печных дверей открылась в доме Дружина. На 3-м этаже здания представлено 30 находок из коллекции архитектора и реставратора О. Никитина из Вологды. Он показал, что из тяжелого чугуна можно сделать ажурные рисунки и рельефы, которые смотреться также легко, как кружево.



На печных дверцах изображены всадники на колесницах, зарисовки охоты и катания на санях. Чтобы открыть картинку, с некоторых дверей пришлось снять слой ржавчины, краски, копоти, побелки.



Мастер представил дверцы начала 19 — середины 20 века. Экспонаты пришлось собирать в заброшенных домах Твери, Вологды и Великого Устюга. Клейма заводов позволили определить источник ремесла. Многие дверцы были сделаны на заводах Мальцовых и Нювчимских, братьев Красильниковых. Есть в коллекции изделие с готическим сюжетом и фигурами рыцарей. Его нашли на пр. Победы, 18.



Печи имели разное предназначение. Они были варочные и банные, отопительные и сушильные, а часто становились украшением помещения, поэтому им придавали облик произведения искусства.



Выставка работает до сентября.