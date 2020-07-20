Коми выделено дополнительно 100 млн руб. на строительство и ремонт объектов культуры

Республика Коми >> Культура >> 20.07.2020

Коми из федерального бюджета в честь 100-летия региона получит дополнительно 100 млн руб. на ремонт и строительство учреждений культуры. Это деньги пойдут в счет бюджета 2021 г.

В области культуры в Коми выстроено взаимодействие с федеральным центром. Республика - активный участник нацпроекта "Культура", федеральных программ, что позволяет привлекать допсредства на развития сферы.

100-летие РК - знаковая дата для региона и для страны. Подготовка к ней началась еще в 2017 г., и сейчас можно говорить о выходе на финишную прямую. Времени на подготоаку осталось мало, и нужно объединить усилия, сделать все, чтобы мероприятия проходили на высоком организационном уровне. 100-летие республики должно запомниться жителям и гостям яркими культурно-массовыми мероприятиями, реализацией инфраструктурных и социально-значимых проектов, преобразившими города и районы, повысившими качество жизни.

Справка. Коми образована 22 августа 1921 г. как Автономная область Зырян. В 1936 г. преобразована в республику Коми.





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