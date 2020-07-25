Вологда готовится к реставрации памятников архитектуры

Вологодская область >> Культура >> 25.07.2020

Управление историко-культурного наследия горадминистрации Вологды заключило контакт на разработку научно-проектной документации по восстановлению 3-х исторических зданий: на ул. Октябрьская, 15, ул. Кирова, 33 и Набережнойя VI Армии, 81. 

Деревянное здание на Кирова относится к 19 веку. Это объект культурного наследия уровня федерации. Дом на Набережной  имеет статус объекта  культурного наследия уровня региона. Сейчас по обоим зданиям разрабатывают эскизные проекты.

Дома находятся в неудовлетворительном состоянии. Сейчас их владельцем является муниципалитет, но после оформления документов их могут приватизировать частные лица с обязанностью реставрации в соответствии с эскизом. Проектная документация будет готова к 19 ноября.

Разрабатывается эскиз реставрации здания на ул. Октябрьская, где расположена музыкальная школа. Здание построено в третьей четверти 19 в. в стиле классицизма. В доме ранее проживала семья вологодского купца. Проектная документация будет готова к ноябрю, затем опередят источники финансирования.

Напомним, что работа по сохранению культурного наследия идет не первый год. Меценат Г. Якимов отреставрировал на свои деньги памятники архитектуры Дом с лилиями, Дом Извощикова, Дом Дружинина.





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