Вологодские школьники издали книгу
На страницах российского сборника появились эпизоды из жизни ребят Вологды. Школьники школы №41 с классным руководителем решили выпустить книгу «Солнечный город». Отдельные главы отобрали режиссеры, художники, писатели России для собрания «Записки школьника». Книга будет храниться в Российской книжной палате.
О. Жажина, учитель начальной школы, рассказала, что книга ценна тем, что является полностью творчеством детей с минимальной корректировкой со страны учителей. Филологи и журналисты к работе не привлекались.
В проекте «Всероссийская школьная летопись» около 400 тыс. подростков. За год они создали свои истории, хотя в издание вошли только главы из 55 книг, в том числе работа юных вологжан. Дети рассказали о своих семьях, планах, хобби.
Например, А. Копытова написала, что бы сделала, будучи волшебницей: у ее семьи появились бы крылья, можно было бы летать и помогать всем, кому нужна поддержка. Также девочка мечтает, чтобы прекратились войны, а люди стали жить дружно, общаться, делать что-то вместе.
Рекомендуем по теме:
В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием
В Коми ищут разгадку тайны 8-метрового озера
Меры поддержки субъектов МСБ Мурманской области продлены до 31 июля
Никора прокомментировал ситуацию с «мусорным протестом» в Мурманске
Житель Кенозерья нашёл в огороде древний артефакт
Определены лучшие специалисты молодежной политики в Коми
Глава НАО заявил об отказе от объединения округа с Архангельской областью