Вологодские школьники издали книгу

Вологодская область >> Культура >> 31.07.2020

На страницах российского сборника появились эпизоды из жизни ребят Вологды. Школьники школы №41 с классным руководителем решили выпустить книгу «Солнечный город». Отдельные главы отобрали режиссеры, художники, писатели России для собрания «Записки школьника». Книга будет храниться в Российской книжной палате.

О. Жажина, учитель начальной школы, рассказала, что книга ценна тем, что является полностью творчеством детей с минимальной корректировкой со страны учителей. Филологи и журналисты к работе не привлекались.

В проекте «Всероссийская школьная летопись» около 400 тыс. подростков. За год они создали свои истории, хотя в издание вошли только главы из 55 книг, в том числе работа юных вологжан. Дети рассказали о своих семьях, планах, хобби.

Например, А. Копытова написала, что бы сделала, будучи волшебницей: у ее семьи появились бы крылья, можно было бы летать и помогать всем, кому нужна поддержка. Также девочка мечтает, чтобы прекратились войны, а люди стали жить дружно, общаться, делать что-то вместе.





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