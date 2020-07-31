Вологодские школьники издали книгу

На страницах российского сборника появились эпизоды из жизни ребят Вологды. Школьники школы №41 с классным руководителем решили выпустить книгу «Солнечный город». Отдельные главы отобрали режиссеры, художники, писатели России для собрания «Записки школьника». Книга будет храниться в Российской книжной палате.



О. Жажина, учитель начальной школы, рассказала, что книга ценна тем, что является полностью творчеством детей с минимальной корректировкой со страны учителей. Филологи и журналисты к работе не привлекались.



В проекте «Всероссийская школьная летопись» около 400 тыс. подростков. За год они создали свои истории, хотя в издание вошли только главы из 55 книг, в том числе работа юных вологжан. Дети рассказали о своих семьях, планах, хобби.



Например, А. Копытова написала, что бы сделала, будучи волшебницей: у ее семьи появились бы крылья, можно было бы летать и помогать всем, кому нужна поддержка. Также девочка мечтает, чтобы прекратились войны, а люди стали жить дружно, общаться, делать что-то вместе.