Реконструкцию архангельского Морского-речного вокзала включили в дорожную карту

Северный морской музей в партнерстве с петербургским архитектурным бюро «Orchestra design» создал план реновации здания вокзала с последующим превращением его в Морской культурный центр. Документ был согласован с ВРИО губернатора области Александром Цыбульским. В состав культурного центра войдут морская экспозиция, смотровая площадка, конференц-зал, кинотеатр, рыбный ресторан, ботанический сад, оборудованный на крыше, и мастерские судомоделистов. Отдельные помещения будут предусмотрены для Северного морского музея.



Директор музея Евгений Тенетов сообщил, что проект предполагает благоустройство прилегающей к зданию территории. На ней появятся прогулочные зоны, прокат лыж и велосипедов, каток и уличная экспозиция. По завершении реновации Морской-речной вокзал превратится в тематическое общественное пространство. Похожие музеи, отражающие идентичность приморских городов, есть в Лиссабоне, Генуе, Осло, Гданьске и Стокгольме.



При реализации проекта могут возникнуть трудности. Например, экспертиза состояния здания проводилась 11 лет назад, поэтому неизвестно, в каком состоянии сейчас находятся конструкции и фундамент. Сложности представляет и поиск финансирования. По мнению Евгения Тенетова, самым эффективным механизмом будет государственно-частное партнерство, так как столь масштабный проект не обойдется без бюджетных средств. При наилучших условиях завершение реновации намечено на 2025 год.