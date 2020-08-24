В Сыктывкаре открылась выставка живописи В. Кандинского

Республика Коми >> Культура >> 24.08.2020

В столице Коми впервые проходит выставка «Василий Кандинский и Россия». Это экспозиция из собраний Государственного Русского музея. Она будет работать до 11 октября в Национальной галерее Коми. 

В. Кандинский – самый загадочный художник первой половины 20 в. Его картины всегда бьют рекорды по ценам на мировых аукционах. Эксперты считают, что в своем творчестве Кандинский воплотил так называемый «код русской культуры», стал представителем авангарда и вывел Россию в лидеры в искусстве 100 лет назад.

Живопись художника показывают в Сыктывкаре впервые. Кандинский посещал город 130 лет назад. Здесь он испытал силу народного искусства, почувствовал себя в расписной крестьянской избе. Эта поездка стала фактором, повлиявшим на его решение посвятить себя делу художника. У художника был дневник, с которым он не расставался всю поездку.

Экспозиция выставки позволяет увидеть живописные шедевры, понять, как автор изменился в своем творчестве, какую роль играло русское народное творчество в становлении художественного языка автора.





Рекомендуем по теме:

В Сыктывкаре открылась выставка Никаса Сафронова

Шедевры русского искусства представили в Архангельске

В Архангельске проходит выставка живописи Л. Кузнецовой

В вологодской Мемориальной мастерской А. В. Пантелеева открылась выставка художника Ю. Попова.

200-летие И. Айвазовского отметят в Архангельске выставкой

Н. Сафронов впервые представил свои картины в Мурманске


Эжвинский суд помог Сыктывкаре вернуть деньги за сорванный отпуск

В Коми вернулись к строительству ГЭС на Кажимском водохранилище

Внедрение дизайн-кода в Архангельске выходит на финишную прямую

Колледж в Карелии направит 16 млн руб. на создание доступной среды обучения

С начала года в бюджет НАО поступило 11,1 млрд руб.

В августе безработные родители НАО могут получать по 3 тыс. руб. на ребенка

Морпех Североморска попал в больницу после салюта в честь Дня ВМФ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета