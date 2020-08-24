В Сыктывкаре открылась выставка живописи В. Кандинского
В столице Коми впервые проходит выставка «Василий Кандинский и Россия». Это экспозиция из собраний Государственного Русского музея. Она будет работать до 11 октября в Национальной галерее Коми.
В. Кандинский – самый загадочный художник первой половины 20 в. Его картины всегда бьют рекорды по ценам на мировых аукционах. Эксперты считают, что в своем творчестве Кандинский воплотил так называемый «код русской культуры», стал представителем авангарда и вывел Россию в лидеры в искусстве 100 лет назад.
Живопись художника показывают в Сыктывкаре впервые. Кандинский посещал город 130 лет назад. Здесь он испытал силу народного искусства, почувствовал себя в расписной крестьянской избе. Эта поездка стала фактором, повлиявшим на его решение посвятить себя делу художника. У художника был дневник, с которым он не расставался всю поездку.
Экспозиция выставки позволяет увидеть живописные шедевры, понять, как автор изменился в своем творчестве, какую роль играло русское народное творчество в становлении художественного языка автора.
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