В Сыктывкаре открылась выставка живописи В. Кандинского

В столице Коми впервые проходит выставка «Василий Кандинский и Россия». Это экспозиция из собраний Государственного Русского музея. Она будет работать до 11 октября в Национальной галерее Коми.



В. Кандинский – самый загадочный художник первой половины 20 в. Его картины всегда бьют рекорды по ценам на мировых аукционах. Эксперты считают, что в своем творчестве Кандинский воплотил так называемый «код русской культуры», стал представителем авангарда и вывел Россию в лидеры в искусстве 100 лет назад.



Живопись художника показывают в Сыктывкаре впервые. Кандинский посещал город 130 лет назад. Здесь он испытал силу народного искусства, почувствовал себя в расписной крестьянской избе. Эта поездка стала фактором, повлиявшим на его решение посвятить себя делу художника. У художника был дневник, с которым он не расставался всю поездку.



Экспозиция выставки позволяет увидеть живописные шедевры, понять, как автор изменился в своем творчестве, какую роль играло русское народное творчество в становлении художественного языка автора.