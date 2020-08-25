В Карелии снова зазвучит рояль на воде





Петербургский пианист и композитор П. Андреев снова сыграет в горном парке «Рускеала» 5 сентября. Пандемия не стала проблемой и поводом нарушить традицию. Ежегодно рояль опускают на воду, а Андреев исполняет на нем популярные классические и современные композиции.



Они будут исполнены пианистом и скрипачом Мариинского театра А. Проказиным. Рояль и музыканты расположиться на понтоне посреди глади Мраморного каньона, который является природным концертным залом c неповторимой акустикой. Особая атмосфера на концерте будет достигнута художественной подсветкой отвесных берегов каньона.



Концерт продлится 1,5 часа, начнется в 21.00. Для петербургских гостей назначен дополнительный рейс скоростного поезда "Ласточка".



Напомним, что с виртуозной игрой петербургского пианиста П. Андреева жители республики хорошо знакомы. Он является постоянным гостем «Рускеалы», а также предпочитает давать концерты в самых неожиданных локациях, например, на горе и на свалке. Такой подход оценили жители многих регионов.