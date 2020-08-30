М. Бриус представил фильм «Шугалей-2» в Коми

Республика Коми >> Культура >> 30.08.2020

В Сыктывкаре пройдет закрытый показ сиквела боевика «Шугалей» о злоключениях социологов М. Шугалея и С. Суэйфана в Ливии. Будут приглашены исполнитель главной роли Кирилл Полухин и другие актеры.

В Коми состоятся выборы, а список партии «Родина» возглавляет М. Шугалей. Сейчас он в ливийском плену, но есть шанс его освободить. Россияне готовились к форуму «Россия-Африка», но перед отъездом их схватили, обвиняя во вмешательстве в ход выборов.


На показ также приедут режиссер фильма М. Бриус и актер О. Абалян. Актеры рассказали, что им было важно понимать, каких людей они играют, каковы они в обычной жизни. Фильм способен охватить большую аудиторию, поможет узнать, кто такой Шугалей, что он делала в Ливии, что смог узнать, каковы его шансы вырываться после годичного заточения.

О чем вторая часть картины, неизвестно, но съемки проходили в Санкт-Петербурге и Крыму. Первую часть снимали в Тунисе, но в сиквеле задействовали только российских актеров.

Официальная премьера фильма «Шугалей-2» намечена на 6 сентября. Фильм покажут на НТВ, Юрган. 





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