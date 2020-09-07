Мегафестиваль Arkhangelsk Music Weeks обнародовал программу

Архангельская область >> Культура >> 07.09.2020

В Архангельске  9 октября в рамках Недель музыки состоится 20 концертов, выставок, спектаклей. В город приедут 200 представителей разных видов искусств на фестиваль Arkhangelsk Music Weeks.

В Кирхе состоялась пресс-конференция, на которой организаторы рассказали, что в этот раз фестиваль не будет распадаться на отдельные подвиды — филармонический, роковый и джазовый. События музмарафона состоятся на 10 площадках, причем не только в столице Поморья.

В стилистическом многообразии программы будет выделяться неоклассическая музыка. К. Шахгалдян (скрипка) и М. Новиков (альт) представят программу «Поединок». Также выступят Архангельский камерный филармонический оркестр, органист Г. Надь (Венгрия) с программой «Один вечер с Мендельсоном», Пианист Р. Урасин.

20-25 октября в 5 городах Поморья с гастролями проедет «Поколение звезд» Б. Андрианова. Концерты можно будет посетить в Вельске, Мирном, Каргополе, Архангельске, Няндоме, п. Октябрьский.

В клубе М 33 состоится фестиваль внутри фестиваля «Новый восход» с саундтреком к жизни России в этом году. Хедлайнерами станут Shortparis, хип-хоп-дуэт АИГЕЛ, «Петля пристрастия» и исполнитель Хмыров, рекомендованный О. Нестеровым из группы «Мегаполис».





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