Мегафестиваль Arkhangelsk Music Weeks обнародовал программу

В Архангельске 9 октября в рамках Недель музыки состоится 20 концертов, выставок, спектаклей. В город приедут 200 представителей разных видов искусств на фестиваль Arkhangelsk Music Weeks.



В Кирхе состоялась пресс-конференция, на которой организаторы рассказали, что в этот раз фестиваль не будет распадаться на отдельные подвиды — филармонический, роковый и джазовый. События музмарафона состоятся на 10 площадках, причем не только в столице Поморья.



В стилистическом многообразии программы будет выделяться неоклассическая музыка. К. Шахгалдян (скрипка) и М. Новиков (альт) представят программу «Поединок». Также выступят Архангельский камерный филармонический оркестр, органист Г. Надь (Венгрия) с программой «Один вечер с Мендельсоном», Пианист Р. Урасин.



20-25 октября в 5 городах Поморья с гастролями проедет «Поколение звезд» Б. Андрианова. Концерты можно будет посетить в Вельске, Мирном, Каргополе, Архангельске, Няндоме, п. Октябрьский.



В клубе М 33 состоится фестиваль внутри фестиваля «Новый восход» с саундтреком к жизни России в этом году. Хедлайнерами станут Shortparis, хип-хоп-дуэт АИГЕЛ, «Петля пристрастия» и исполнитель Хмыров, рекомендованный О. Нестеровым из группы «Мегаполис».