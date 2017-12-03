Ненецкий округ поборется за звание литературного флагмана России
В Департаменте образования НАО сообщили, что округ в 5-й раз участвует в конкурсе «Самый читающий регион».
Округ представляет литературный проект «Слово тундры», ставший самым значимым в продвижении книг, чтения в регионе. Помимо проекта направлена анкета и справка о развитии инфраструктуры книги, литературных традиций, чтения в НАО.
«Слово тундры» - проект, приуроченный к празднованию 85-летия народного литературного объединения «Заполярье» на базе Этнокультурного центра НАО. Это объединение считается самым старым на территории Крайнего Севера. В рамках этого проекта проведено 60 мероприятий - встреч с писателями, авторами литобъединения, конкурсов, семинаров, фестивалей, спектаклей, литературных марафонов, интерактивных программ, выставок и мн. др.
Участниками мероприятий стали 2 тыс. жителей Нарьян-Мара, окружных поселков. Литература успешно представлена на 15 конференциях в 6 регионах РФ. К юбилею выпущен альманах «Заполярья» с произведениями всех авторов, публиковавшихся за 85 лет.
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