Вологодская филармония открыла сезон в Международный день музыки

Ежегодно Вологодская госфилармония им. В. Гаврилина празднует Международный день музыки открытием нового сезона большим концертом.



На сцене Белого зала выступил Камерный оркестр филармонии. Коллектив порадовал артистичным исполнением западноевропейской и русской музыки, арии, ансамбли из опер, оперетт. Солировали лауреаты международных конкурсов Л. Пилинская, С. Колесникова, С. Калинов, А. Николаев, В. Болдырев. Виртуозно играл на фаготе Л. Медведев.



Для оркестра это уже 30-й сезон. За время существования было сотрудничество с прекрасными солистами, хорами, инструментальными коллективами, концерты классической, джазовой, старинной музыки. Новый сезон будет насыщенным. 20 программ за год филармония готовит для взрослых и около 100 – для детей.



В этом сезоне оркестр филармонии примет участие в концерте гитариста Д. Иларионова «От Баха до Битлз», виолончелиста Б. Андрианова, гобоиста А. Балашова, пианиста Н. Мндоянца. Юбилей коллектив также отметит сольным концертом.



В сезоне на сцене филармонии выступят ансамбли, музыканты, джазовые солисты с музыкой разных эпох.