В Мурманской области появится культурный хаб «Контейнер Холл»

Проект оценили на уровне федерации.



В Крыму подведен итог конкурса молодежных инициатив, на котором команда Мурманской области получила грант 1,3 млн руб. К маю молодежь региона создаст в Заполярье культурное пространство «Контейнер Холл», где молодежь будет общаться, реализовывать идеи. Объект сделают из 9 морских контейнеров с разным функционалом. Внутри сделают трибуну, сцену, открытый кинотеатр, магазин и кафе. Такой формат на форуме «Таврида» нашел отклик не только у жюри, но у участников, поэтому инициатива мурманчан признана лучшей.



Напомним, что авторами проект из Заполярья стала команда профессиональных архитекторов из Центра развития Мурманской области. В каком месте она планирует реализовать проект, пока не известно. По задумке, культурное пространство будет вовлекать мурманчан в искусство, способствовать развитию творческих способностей.



Хаб "Контейнер Холл" будет работать круглогодично.



Проект поможет молодым людям задуматься над тем, стоит ли уезжать с Крайнего Севера. Эта проблема актуальна для Заполярья.