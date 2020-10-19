В этнопарке «Бызовая» установили арт-объекты

Республика Коми >> Культура >> 19.10.2020

В этническо-культурном парке «Бызовая» у живописной избушкой установили новые деревянные фигуры медведя, зайца и Бабы Емы.

Арт-объекты установили благодаря победе муниципалитета в конкурсе Министерства культуры и туризма Коми на реализацию мероприятий в области внутреннего и выездного туризма. Проект назвался «Изготовление и установка ориентиров для туристов, создание арт-объектов в Коми». На реализацию проекта была выделена сумма 100 тыс. руб.

Теперь в зоне отдыха есть указатели, информирующие посетителей о том, что можно увидеть в парке, в каких местах и как до них добраться. Деревянные арт-объекты сделаны по индивидуальному заказу скульптором А. Ивченко - чемпионом страны по парковой скульптуре, победителем Кубка Сандрингема, международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» и мн. др. Скульптуры получились очень реалистичными, яркими и веселыми, а туристы часто хотят с ними сфотографироваться. Они отмечают, что на фоне густого леса и деревянной избушки, они выглядят как живые.





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