«Ночь искусств» в Карелии пройдет на 17 площадках

Беломорский музей Карельского фронта закрыт для посетителей. Завершается оформление документов для ввода здания в эксплуатацию. Художественную подсветку на здании не установили, а светильники из КНР не доставили. Пока музейщики не могут вернуть экспонаты в музей. В акции «Ночь искусств» музей Карельского фронта принимать участие не сможет, но культурные мероприятия пройдут в 17 театрах, музеях, библиотеках, выставочных залах и на концертных площадках Карелии. Все мероприятия из-за эпидемиологической ситуации пройдут в онлайн-формате.



В музее-заповеднике «Кижи» проведут экскурсии, игры, мастер-классы, предоставят возможность увидеть фондохранилище. В музее изобразительных искусств пройдет квест «Сокровища Севера», знакомящий с произведениями выставки «Русский Север», которую можно посетить.



В 2019 г. посетителями «Ночи искусств» в Карелии стали 10 тыс. человек. В этом году акция получится экспериментальная, но организаторы надеются, что она будет востребована не меньше, чем традиционная.



Напомним, что акция стартует сегодня вечером.

