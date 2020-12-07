В Карелии открыли современный кинотеатр в облезлом зале ДК

Республика Карелия >> Культура >> 07.12.2020

Депутат Совета Питкярантского поселения П. Богданов возмущен текущем состоянием зала, в котором решили открыть кинотеатр "Феникс".
У жителей Питкяранты появилась возможность смотреть фильмы на большом экране и в цифровом качестве. "Феникс" стал 15-м кинозалом в Карелии, модернизированным при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино.

Но ремонт затронул не весь кинозал. В частности, сидения там новые, экран и оборудование тоже, хотя стены и пол в зале почему-то никто отремонтировать не посчитал нужным. Пол нужно было отремонтировать, покрасить или заменить, потому что с потертостями и дырками. Сцену покрасить забыли, поэтому на ее торжественную часть смотреть страшно. Такое же впечатление оставляют обшарпанные стены, где остались следы от старой звукотехники. Последний раз эти стены покрывали лаком 40 лет назад.

Напомним, что в ДК Питкяранты перед открытием нового кинотеатра проводили ремонт: отремонтированы коридоры на первом и втором этажах, уложена плитка на 2-м этаже, покрашены потолки, стены, двери, заменена электропроводка и обновлены туалеты.





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