В Архангельске завершился кинофестиваль Arctic Open

Архангельская область >> Культура >> 08.12.2020

Международный кинофестиваль государств Арктики завершился в Архангельске. В связи с ограничениями некоторые форматы использовали впервые, и этот опыт оказался успешным.

В этом году конкурсной программы не было. Впервые опробован смешанный формат проведения мероприятий. В онлайн формате проходили встречи, на которых авторы общались со зрителями из зрительных залов напрямую. Онлайн-встречи состоялись с аниматором А. Хржановским, режиссером И. Вырыпаевым, режиссером Г. Меддином (Канада).

Впервые был развернут уличный Арктический кинотеатр. Несмотря на мороз, показы проходили успешно. Этот формат организаторы планируют использовать в следующем году, причем не только на фестивале.

На фестивале было показано 25 фильмов российских, шведских, датских и канадских режиссеров. Директор фестиваля А. Статикова выразила благодарность авторам, прокатчикам, за то что смогли показать фильмы, которые в прокате появятся только в феврале. Среди них фильмы А. Хржановского "Нос, или Заговор "не таких", Д. Давыдова "Пугало".





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