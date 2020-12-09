Мурманская митрополия заключит соглашение о сотрудничестве с Минобразования Мурманской области
Сегодня Трифоновские чтения стартуют в Мурманске. Их традиционные направления – участие преподавателей в Трифоновских, Феодоритовских чтениях, совместные творческие конкурсы для школьников и учителей, а также проведение олимпиад, фестивалей и конференций.
Пленарное заседание начнется с выступлений министра образования О. Дзюбы, митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, Епископа Североморского и Умбского Тарасия.
ХVI Трифоновские чтения относятся к региональному этапу XVIX Рождественских чтений «А. Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Это мероприятие образовательного характера. Участники обсудят методические аспекты обучения на уроках истории, сохранение духовных традиций, наследие защитников Руси в и искусстве и литературе, привлечение школьников к изучению истории родного края.
Чтения будут проходить дистанционно, а трансляцию можно увидеть в группе мурманского института развития образования. Сделать это может каждый желающий. Открытие состоится в институте в 12:00.
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