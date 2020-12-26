2 млн руб. уйдет на охрану «дома Пикуля» в Северодвинске

Архангельская область >> Культура >> 29.12.2020

Эта сумма нужна на охрану «дома Пикуля» с 1 февраля 2021 г. по 31 января 2022 г. При утверждении горбюджета на 2021 г. депутаты сняли с предполагаемой суммы 1971 тыс. руб. на охрану «дома Пикуля» 600 тыс. руб. Горадминистрация объявила тендер на охрану на 2087770,8 руб. Ценник так и не снизился.

Усугубляет ситуацию и то, что четких перспектив у «дома Пикуля» нет. О нем забыли общественники и муниципалитет, для которого дом - обуза, постоянно требующая денег. Бизнесу дом не интересен, так как статус памятника не позволяет его перестроить.
Власти Северодвинска пришли к выводу, что лучше сдать «дом Пикуля» в аренду.

Напомним, что деревянная постройка из двух этажей является местом, где семья писателя поселилась после приезда из блокадного Ленинграда, откуда Валентин тайком сбежал в школу юнг. Сейчас дом в аварийном состоянии. На его охрану уходит 1,5 млн руб. в год, но столько денег бюджет потянуть не может. Будет проведен тендер по сдаче дома в аренду на ближайшие 49 лет за 1 руб. за кв. м.





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