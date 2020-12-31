Учреждения культуры НАО подготовили программу на праздничные дни

После новогодней ночи жителей НАО ждет культурная программа до 9 января.



3 января в ДК «Арктика» запланированы мастер-классы по созданию украшений, подарков. Для детей от 12 лет пройдет мастер-класс «Подарок для елочки».



4 января дети смогут посетить мастер-класс по изготовлению «Рождественского дворика». 5 января мастерская Morda dovolna организует мастер-классы в кружке «С теплом и любовью».



Дом Шевелевых приглашает 3 января на квест и мастер-класс по сухому валянию. 4 января состоится мастер-класс по озвучиванию видеороликов «Голос за кадром», 5 января – экскурсия «Сила духа и верность традиции», а также мастер-класс по изготовлению оберега.



Также можно будет посетить экскурсию «Зимний Пустозерск» в одноименном музее-заповеднике, и встретить там же Рождество с программой «Рождество в Пустозерске».



В п. Искателей развлекательная программа начнётся 4 января - в клубе «Созвездие» проведут игровую программу «Новогодние приключения Гаврюши», интерактивную программу, будет открыта мастерская «Рождественские традиции» и мастер-класс «Пришла коляда – отворяй ворота».



