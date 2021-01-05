Выставка старинных предметов-загадок открылась в музее "Малые Корелы"

"Тайны старой кладовой" - выставка старинных вещей, ранее использовавшихся на севере. Ее можно посетить в музее под открытым небом "Малые Корелы". В экспозиции 150 экспонатов 18-20 веков, а посетителям предлагают угадать предназначение 34.



Научный сотрудник музея Д. Вишняков рассказал, что достал из фондов предметы, назначение которых забыто. Сейчас эти предметы иначе, их очень сложно узнать, а задача посетителя выставки - узнать, они использовались. Предметов 151, загадок - 34. Гостям предлагают не только посмотреть на старинные предметы, но и поизучать, подумать.



Среди дензнаков есть "чайковки", находившиеся в ходу в 1918-1919 гг. на Севере. Их выпускало белогвардейское правительство Северной области, которое возглавлял Н. Чайковский. Его фамилия дала название купюре.



Все предметы объединены единой темой. Часть предметов представлена впервые, например, сундук-подголовник 18 века. Многие предметы оказываются не теми, чем кажутся. Например, сушилка для белья, которая на самом деле является походной военной кроватью.