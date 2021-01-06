В усадьбе Гальских расскажут о развлечениях русских дворян

Усадьбе Гальских открыла 2 выставки, посвященные новогодним, рождественским развлечениям.



Одна из них рассказывает о маскарадах, которые любили проводить дворяне. Здесь экспонаты рождественских балов, которые проводили с Рождества до Крещения. Это древняя традиция, которая сохранилась с языческих верований. Перед Рождеством солнце умирает, а новое солнце рождается на Крещение. 2 недели его нет, а грань между миром живущих и потусторонним миром стирается. С того света выходит нечисть, поэтому люди закрывали лица, уподобляясь нечистой силе.



Дворяне взяли идею ряжений у крестьян, надевающих на колядки костюмы, и делали все наоборот: шубу одевали на ноги, а валенки - на руки. Когда Петр I был в Европе, он увидел красивые балы, и эта традиция наложилась на наши верования о перевоплощении. Подлинные наряды также можно увидеть на выставке.



Экспонатами второй выставки стали работы детей, которые сделали маскарадные маски, скрывающие лицо.

В усадьбе можно посетить мастер-класс по изготовлению красивых карнавальных масок.

