В усадьбе Гальских расскажут о развлечениях русских дворян

Вологодская область >> Культура >> 06.01.2021

Усадьбе Гальских открыла 2 выставки, посвященные новогодним, рождественским развлечениям.

Одна из них рассказывает о маскарадах, которые любили проводить дворяне. Здесь экспонаты рождественских балов, которые проводили с Рождества до Крещения. Это древняя традиция, которая сохранилась с языческих верований. Перед Рождеством солнце умирает, а новое солнце рождается на Крещение. 2 недели его нет, а грань между миром живущих и потусторонним миром стирается. С того света выходит нечисть, поэтому люди закрывали лица, уподобляясь нечистой силе.

Дворяне взяли идею ряжений у крестьян, надевающих на колядки костюмы, и делали все наоборот: шубу одевали на ноги, а валенки - на руки. Когда Петр I был в Европе, он увидел красивые балы, и эта традиция наложилась на наши верования о перевоплощении. Подлинные наряды также можно увидеть на выставке.

Экспонатами второй выставки стали работы детей, которые сделали маскарадные маски, скрывающие лицо.
В усадьбе можно посетить мастер-класс по изготовлению красивых карнавальных масок.





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