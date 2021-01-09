Фестиваль «Василей» в Коми изменит свой формат

Республика Коми >> Культура >> 09.01.2021

Фестиваль коми песни поменяет формат. Конкурс пройдет в онлайн режиме из-за эпидемиологической ситуации, поэтому болеть за своих фаворитов придется из дома.

Праздник намечен на 13 января, а его прямая трансляция начнется в 20:00 на канале «Юрган». Жителям Коми нужно принять участие в голосовании, выбрать победителя в категории «Приз зрительских симпатий» в соцсети «ВКонтакте» 9-10 января. Голосование будет проходить в группах «Министерство культуры Коми», «Республика Коми»,«МузМир», на страницах районов Коми, информагентств, в пабликах, поделившихся этой записью.

Участниками 18-го Республиканского фестиваля «Василей» станут 12 творческих коллективов из Коми и других субъектов РФ. Они исполнят современные композиции в 4-х номинациях: 4 – в «Песне о родной земле», 2- «Молодежной песне», по три – в «Национальной эстрадной песне», «Песне о любви». В этом году участников конкурсной программы мало, поэтому концерт с их участием будет коротким.
Призеров и финалистов конкурса поздравит глава Коми В. Уйба.





Рекомендуем по теме:

2018 г объявили в Коми Годом культуры

Республиканский конкурс коми девушек "Райда-2019" состоялся в Сыктывкаре

Школьные лесничества Коми соберутся на обучающем форуме

8 января наступил 100-летний юбилей Республики Коми

Модернизированные кинотеатры появятся в 4 районах Коми

Определены лучшие специалисты молодежной политики в Коми


Правительство Карелии будет совместно со «Сбербанком» развивать цифровые сервисы

Чем может удивить туриста Архангельская область?

В 2020 г. Устьянский район продолжил обновлять учреждения культуры

2 млн руб. уйдет на охрану «дома Пикуля» в Северодвинске

Минприроды Карелии хочет запретить деятельность «Русской аквакультуры»

«Народному бюджету» Вологодской области добавили 100 млн рублей

В Архангельской области решили сделать Землю Франца-Иосифа доступнее для туристов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета