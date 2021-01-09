Фестиваль «Василей» в Коми изменит свой формат
Фестиваль коми песни поменяет формат. Конкурс пройдет в онлайн режиме из-за эпидемиологической ситуации, поэтому болеть за своих фаворитов придется из дома.
Праздник намечен на 13 января, а его прямая трансляция начнется в 20:00 на канале «Юрган». Жителям Коми нужно принять участие в голосовании, выбрать победителя в категории «Приз зрительских симпатий» в соцсети «ВКонтакте» 9-10 января. Голосование будет проходить в группах «Министерство культуры Коми», «Республика Коми»,«МузМир», на страницах районов Коми, информагентств, в пабликах, поделившихся этой записью.
Участниками 18-го Республиканского фестиваля «Василей» станут 12 творческих коллективов из Коми и других субъектов РФ. Они исполнят современные композиции в 4-х номинациях: 4 – в «Песне о родной земле», 2- «Молодежной песне», по три – в «Национальной эстрадной песне», «Песне о любви». В этом году участников конкурсной программы мало, поэтому концерт с их участием будет коротким.
Призеров и финалистов конкурса поздравит глава Коми В. Уйба.
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