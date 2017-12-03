Конкурс чтецов пройдет в Мурманске.

Мурманская область >> Культура >> 11.01.2021

Конкурс чтецов, посвященный 85-летию рождения русского поэта Н. Рубцова, пройдет в Мурманске. Его проведет детско-юношеская библиотека им. Махаевой.

На конкурс с сегодняшнего дня и до 21 января можно подавать заявки. Юные северяне должны записать на камеру чтение стихотворения поэта, а видеозапись прислать на электронную почту библиотеки. Участник может отправить лишь одно видео. Стихотворение нужно прочитать наизусть.

По итогу конкурса победители получат дипломы I, II и III степени, а все участники и кураторы - сертификаты. Призы трудно назвать достойными, поэтому они будут не главным мотиватором участия в конкурсе.

Библиотекарь С. Старикова рассказала, что 3 января поэту могло бы исполниться 85 лет, но он дожил до 35 лет. Даже за такую короткую жизнь он успел добиться того, что его поэзию, биографию сравнивают с творчеством и жизнью С. Есенина. В основе его творчества лежит песня, стихи на тему России в основном состоят из образов природного мира.

«Северный букет Рубцову» - дань памяти поэту.





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