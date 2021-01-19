В НАО продолжится обучение культработников в рамках нацпроекта «Культура»

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 19.01.2021

В профильном ведомстве сообщили, что в этом году Министерство культуры России выделило 27 квот сотрудникам учреждений культуры НАО. Профобучение работников учреждений культуры будет проходить по программам повышения квалификации с 25 января.

Подготовку специалистов будут осуществлять в 8 вузах страны: Санкт-Петербургском, Пермском, Кемеровском, Челябинском, Казанском институтах культуры, Саратовской госконсерватории им. Л. Собинова, Сибирском госинституте искусств им. Д. Хворостовского.

Успехи культурного развития округа зависят от творческой самореализации, профессионального роста сотрудников. Нацпроект в этом направлении работает третий год. В 2021 г. предполагает обучение по 19 программам разных направлений. По итогу прошлых лет такую переподготовку прошли 26 человек из Каратайки, Шойны, Неси, Великовисочного, Нижней Пеши, Омы, Красного и др.

Всего в рамках регионального проекта «Творческие люди» за весь период действия национального проекта «Культура» обучение пройдут 133 культработника региона.





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