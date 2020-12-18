ТЮЗ выпустит к юбилею Б. Гранатова продолжение «Старых песен о нас»

Вологодская область >> Культура >> 24.01.2021

У популярной постановки Вологодского театра для детей и молодежи появится продолжение. Печь идет о спектакле-концерта «Старые песни о нас…».

Музыкальное повествование отсылает к сюжетной линии гоголевского «Ревизора», истории Вологды. Премьера состоялась в 2017 г. на открытии 42-го театрального сезона.

В спектакле выпускники театрального вуза приезжают в городской ДК с целью основать ТЮЗ. Дипломированных специалистов почему-то принимают за проверяющих, и коллектив Дворца культуры показывает «выставку достижений» с комедийными ситуациями. Все это происходит под хиты советской эстрады 50-80-х гг. прошлого века. Каждая мелодия нанизывает на сюжет истории, раскрывает судьбу героев.

Режиссер-постановщик спектакля «Старые песни о нас…» - И. Зубжицкая. Основа для сценария подготовлена актерами С. Закутиным и И. Рудинским.

Во второй части будет другая сюжетная линия, с новыми персонажами.

Дата премьеры «Старых песен о нас 2» - 16 апреля. Вологда в этот день отметит 45-летие Вологодского ТЮЗ и 75-летие худрука ТЮЗ Б. Гранатова.





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