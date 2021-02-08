Новая выставка «Vыход» объединила работы 2-х авторов

Жители Карелии могут увидеть работы норвежской художницы К. Оиен и москвича А. Кетова. Для Оиен это уже вторая выставка в Петрозаводске. Совместно с Л. Вестерос в 2016 г. она представляла проект Digtegning/«Поэзия в рисунках» - художественный сплав текста, цифрового дизайна и рисунка.



В новом проекте Кэте «Посвящение» работы, навеяны воспоминаниями о своем учителе и художнике Я. Шмидте, творчеством, беседами о Малевиче, Б. Николсоне, Миро, Клее, Гуннаре. Это 16 работ в стиле абстракции.



А. Кетов карельскому зрителю незнаком. Это скульптор, художник, чей прадед был архитектором, а дед художником. Антон закончил театральный институт им. Щукина, ВГИК, до 1999 г. работал в театральных мастерских.



В создании рельефных композиций он использует свой театральный опыт и технологии создания декораций, схожие с методами художников русского авангарда 30-х готов 20 века. Мировоззрение автора формировалось под впечатлением от научной фантастики, творчества братьев Стругацких, С. Лема, И. Ефремова.



В медиацентре Петрозаводска представлен проект А. Кетова «Линии и углы» – 16 объектов из дерева. Работы являются результатом опыта авангардных течений, архитекторов, философов первой половины 20 в.

Выставка откроется 9 февраля и будет работать до 27 февраля.