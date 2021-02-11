Что мешает выигрывать покеристам?

О чем мечтают покеристы? Разумеется, о стабильных выигрышах, но многие ошибочно полагают, что достичь этого можно при условии высокого уровня покерного образования и правильного подхода к процессу. То есть, чтобы играть в покер и выигрывать, нужны не только знания и опыт, но еще понимание покерной психологии. О ней, а также факторах, мешающих выигрывать в покер так часто, как того бы хотелось, речь пойдет далее.

Самодисциплина и принятие решений

Отсутствие самодисциплины — основная проблема игроков, а также причина всех неудач. Покеристы допускают большую ошибку и совершают саморазрушающие действия, начиная ставить себя на порядок выше других игроков и забывая, что проигрыши случаются чаще выигрышей — это нормально. Отрицание реальности — еще один важный момент. Следует пояснить, что речь идет о ситуациях, когда игроки не осознают провальность поступков находят им оправдание, списывая проигрыши на невезение, а не на слишком эмоциональное поведение. Покериста начинают преследовать неудачи, когда он пытается прыгнуть выше своей головы — невозможность увидеть предел возможностей является причиной потери банкролла.

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Поспешные решения тоже имеют значение, так как покер — игра, где в конкретном розыгрыше ничего не решается, только на долгой дистанции. Но многие игроки нередко пытаются получить результат немедленно — здесь и сейчас, что в большинстве случаев поспешность становится причиной поражений.

Излишнее внимание к собственной персоне — это то, чем грешат новички. Они слишком концентрируются на собственных ощущениях и действиях, погружаясь только в свои карты. Опытные игроки умеют смотреть шире. Профи не зацикливаются только на своих комбинациях и умеют замечать сигналы о переменах в руках оппонентов.

Концентрация и эмоциональность

Об эмоциях уже на раз сказано выше, но не лишним будет отметить, что самоуверенность, жажда мести и злость на себя или соперников — все это чревато плохими последствиями. Слишком сильное желание отыграться только увеличивает агрессию и лишает покериста способности мыслить логически.

Чтобы не допускать ошибок, игроку нельзя ни на секунду отключать внимание. Еще важно понимать, что ошибки — это нормально и неизбежно. Но необходимо принимать решение максимально взвешено, поскольку в покере нужны потенциально безопасные решения, которые можно принимать только при условии тщательного анализа событий за столом и поступков противников.

Удачливым покеристом может быть только гибкий человек, а самой большой ошибкой является предсказуемость. Дело в том, что соперники легко читают прямолинейного игрока, который проигрывает из-за неумения подстраиваться к изменяемым условиям игры.

В завершение стоит сказать еще о недовольстве покеристов и жалобах. Это тоже ошибка, так как вместо того, чтобы разобраться в причинах случившегося поражения, покеристы занимаются самообманом и обвиняют в неудачах противников. Стоит запомнить, что настоящие профи не жалуются на невезение — они понимают, что ответственность за ошибки лежит на том, кто их совершил.