Молодежный центр НАО купил музыкальные инструменты для репетиционной студии

Звуковую аппаратуру, гитары, расходные материалы куплены на деньги гранта Федерального агентства по делам молодежи. Грант в 350 тыс. руб. Молодежный центр НАО выиграл на Всероссийском форуме по профилактике негативных социальных явлений «Социальный десант», состоявшемся в Калининграде осенью прошлого года.



Проект создания студии «Точка музыки» разработан под кураторством ведущего специалиста Н. Христюк. В студии смогут репетировать музыкальные молодежные коллективы региона. В Нарьян-Маре есть молодые и амбициозные музыканты, группы, мечтающие играть, но не имеющие ни инструментов, ни мест для репетиций. Специально для решения этой проблемы был разработан проект, осуществлен выход на конкурс грантов. Проект удалось защитить, и теперь у музыкантов НАО есть современная студия.



Соавторов проекта, глава отдела по работе с молодежью А. Савенков рассказал, что студию откроют в конце мая, когда будут подготовлены и оснащены оборудованием помещения. Работа уже ведется под руководством специалистов.

