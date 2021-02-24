Выставка архивных документов «Без срока давности» открылась в Тельвиске
Экспозиция доступна на площадке социально-культурного центра «Престиж». Она призвана раскрыть неизвестные факты о войне, привить чувство патриотизма, ответственности за Родину, понять, что вместе можно преодолеть любого врага в любое время.
Это уникальная выставка архивных документов. Все они являются живым свидетельством преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Сначала эта федеральная выставка работала в Нарьян-Маре. В ее основу вошли архивные документы, снимки, собранные архивов округа и федерации. Они подтверждают, раскрывают тезис о нацистской Германии, напавшей на СССР, имела в планах истребление и порабощение население страны, истощение ее ресурсов.
Экспозиция демонстрируется в рамках проекта «Без срока давности», который был инициирован президентом РФ В. Путиным в Год памяти и славы. Этот проект признан лучшим научным проектом и удостоен нацпремии «Победа», которая присуждается за достижения в сохранении исторической памяти об участниках и событиях ВОв 1941-1945 гг.
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