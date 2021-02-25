В 2021 г. правительство Мурманской области усилит работу по сохранению исторических памятников

Региональный бюджет на 2021 г. недавно был пересмотрен. Дополнительные деньги направлены сохранение исторических памятников, о чем завил глава региона А. Чибис.



Сохранить памятники, в том числе героям ВОв, является важным вопросом. Чибис попросил министра культуры области и замгубернатора Е. Дягилеву внимательно отнестись к сохранности объектов культуры и памятников в Мурманской области.



Чибис отдельно вспомнил ситуацию с гидросамолетом Бе-6ПЛО на острове Большой Грязный. Это памятник первым авиаторам, который раньше не входил в перечень выявленных объектов культурного наследия. Сейчас идут переговоры о том, чтобы включить гидросамолет в фонд Военно-морского музея Севфлота.



Юридически этот памятник в список объектов культурного наследия пока не входит, но его нужно сохранить. Через закрепление с музеем нужно оперативно выполнить работу.

На всех памятниках области должны быть проведены работы по укреплению, реставрации и налаживанию охраны. Деньги на это выделены, нужно их грамотно распределить.