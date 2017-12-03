В Архангельске состоялась премьера спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина»
На сцене архангельского драмтеатра прошел премьерный показ постановки о жизни маленького человека, переплетенной с биографией великого поэта.
Спектакль называется «Спасти камер-юнкера Пушкина». Его поставил А. Тимошенко по пьесе М. Хейфеца.
С детства образ А. Пушкина преследовал М. Питунина, петербуржца средних лет. С этим были связаны разные моменты его жизни. История главного героя показывается параллельно с биографией поэта. Переломный момент в жизни Питунина происходит, когда он встречает художницу – свою единственную любовь - Леру. Пушкин очень пригодился – Питунину пришлось выучить несколько любовных стихотворений после первой неудавшейся попытки завоевать сердце дамы. С Лерой Питунина объединяло нежное чувство и попытка убежать от реальности. Они вместе решили ответить на вопрос «Можно было спасти А.Пушкина?».
Питунин начал собирать материалы в библиотеке. Их было столько, что хватило бы на диссертацию…
Спектакль понравился северянам. Такого в репертуаре местного театра еще не было.
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