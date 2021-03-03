Новыми инструментами начали оснащать музыкальные школы Череповца

Вологодская область >> Культура >> 03.03.2021

Рояль получили в череповецкой музшколе №1. Еще одна партия музыкальных инструментов ожидается в городе ближайшее время, о чем рассказал мэр В. Германов.

По нацпроекту "Культура" начали обновлять матбазу музыкальных школ. Первым приехал рояль "Михаил Глинка", который полностью настроен и готов к использованию. Это роскошный инструмент с лаковым покрытием, сидеть за которым само по себе удовольствие.

Последний раз в школе рояль покупали в 80-х годах. Он почти разваливался, когда его решили заменить. Скоро в школу поступят аккордеоны, ксилофоны, ударные установки и другие музинструменты. Обновление фонда музыкальных инструментов производится только новыми моделями.

В этом году запланировано обновление фонда музыкальных инструментов, приобретение спецоборудование для 6 учреждений образования в области культуры: 2-х в Череповце, по одному в Кадуйском, Устюженском, Усть-Кубинском, Шекснинском районах. В текущем году на реализацию нацпроекта "Культура" в Вологодской области направлено 162 млн руб.





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