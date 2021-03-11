Предпринимателям региона расскажут о ненецкой культуре

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 11.03.2021

В Нарьян-Маре пройдет серия мероприятий «Ненецкий сувенир». Они организованы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство…».

Первым стал интерактивный урок «Ненецкий чум как отражение мировоззрения народа», состоявшийся вчера в Центре арктического туризма.

Завтра в Ненецком краеведческом музее пройдут экскурсии, на ходе которых предприниматели узнают о природе, этнографии истории региона. Также в музее 15 марта пройдет занятие о ненецкой мифологии, а завершится серия круглым столом «Ненецкий сувенир».

Все предприниматели приглашаются к участию. Им расскажут об истории, мифах о жизни кочевого народа, они смогут посетить экспозиции, на которых им расскажут о гипотезах происхождения ненцев, об истории Нарьян-Мара и быте в чуме, о животных и растениях региона.

В «Ненецком сувенире» можно принять участие, зарегистрировавшись в Центре развития бизнеса НАО. Мероприятие организовано с участием туркластера Ненецкого округа, при поддержке Минэкономразвития России, Департамента финансов НАО.





Рекомендуем по теме:

Предпринимателям НАО расскажут о секретах ведения сельскохозяйственного бизнеса

Дни ненецкой письменности завершились в Ненецкой центральной библиотеке имени А. Пичкова

К Дням ненецкой письменности в НАО подготовили 70 мероприятий

Этап чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями пройдет в Нарьян-Маре

Возможности развития транспортной инфраструктуры обсудили в Ненецком округе

В центре Нарьян-Мара появится шестиметровый чум


НОЦ «Российская Арктика» призван стать драйвером развития для межрегионального сотрудничества

В Коми сосредоточатся на создании заводов по переработке сельхозпродукции

На первой сессии Архангельского облсобрания принято 10 законов

На торги выставлены пять нефтеносных участков в Коми

В Карелии увеличат производство лесозаготовительной техники

90 лет исполнилось А. Зильберу - первому в России анестезиологу-реаниматологу

3,5 млрд руб. направят на поддержку семей при рождении детей на Вологодчине в 2021 г.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета