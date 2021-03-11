Предпринимателям региона расскажут о ненецкой культуре
В Нарьян-Маре пройдет серия мероприятий «Ненецкий сувенир». Они организованы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство…».
Первым стал интерактивный урок «Ненецкий чум как отражение мировоззрения народа», состоявшийся вчера в Центре арктического туризма.
Завтра в Ненецком краеведческом музее пройдут экскурсии, на ходе которых предприниматели узнают о природе, этнографии истории региона. Также в музее 15 марта пройдет занятие о ненецкой мифологии, а завершится серия круглым столом «Ненецкий сувенир».
Все предприниматели приглашаются к участию. Им расскажут об истории, мифах о жизни кочевого народа, они смогут посетить экспозиции, на которых им расскажут о гипотезах происхождения ненцев, об истории Нарьян-Мара и быте в чуме, о животных и растениях региона.
В «Ненецком сувенире» можно принять участие, зарегистрировавшись в Центре развития бизнеса НАО. Мероприятие организовано с участием туркластера Ненецкого округа, при поддержке Минэкономразвития России, Департамента финансов НАО.
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