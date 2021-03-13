Кинотеатр "Рублион Синема" ушел из ТРЦ "Парма"

Республика Коми >> Культура >> 13.03.2021

В столице Коми закрылся уже второй кинотеатр. На этот раз закрыл двери шестизальный «Рублион Синема» в ТРЦ «Парма».

Администрация здания утверждает, что кинотеатр закрыт по техническим причинам, но, вероятнее всего, он просто не смог платить арендную плату. Это было трудно делать и раньше, потому, что кинотеатр периодически закрывался во время пика пандемии, потом работал в половину силы, а сейчас арендную плату подняли, и кинотеатр станет не единственным, кто покинет ТРЦ.

"Рублион Синема" стал первым кинозалом с редкой системой звука 3D AURO. Он открылся в 2015 г. Теперь в городе остался один кинотеатр сети - в ТЦ «Рублик». Владелец сети Ю. Колмаков отказался комментировать ситуацию, посоветовав обратиться к директорату ТРЦ. До сих пор не ясно, выедет ли кинотеатр с территории или просто закрылся на определенное время.

Ранее в городе был закрыт кинотеатр MORI CINEMA на 6 залов в ТРЦ «Июнь». Если дело пойдет так и дальше, горожанам негде будет проводить досуг и смотреть новинки кинопроката.





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