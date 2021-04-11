В Сыктывкаре представили шоу "Легенды Коми края"

Премьера масштабной постановки филармонии прошла в Сыктывкаре в честь 100-летия Коми. Мультимедийное театрализованное шоу готовили почти год 70 артистов балета, хора, 40 хореографов, постановщиков, музыкантов из Ухты, Сыктывкара, Москвы.



Премьерные показы "Легенд Коми края" прошли 9 и 10 апреля. Сегодня так же можно будет увидеть шоу. Впервые проводится ночной показ.

Зрителей попадают в атмосферу сказочного леса в фойе, где стоят живые ели. Шоу - это путешествие мальчика по местам края. Весна и лето наполнены номерами "золотого фонда" Госансамбля песни и танца Коми им. Морозова "Асъя кыа". Осень - это состязания охотников в д. Еремеево. В "Зиме" есть номера о шаманах, колдунах, духах, которыми богата местная мифология.



Для декораций использовано 300 единиц реквизита, создано 400 костюмов, а проработка видеоконтента заняла 6 месяцев. Сцену на 1,5 м расширили, приблизив к зрителю, музыкантов на 4 м подняли над сценой. Прозрачные занавесы создали эффект присутствия артистов в видеографике. Прозвучали редкие работы классических композиторов РК – Я. Перепелицы, П. Чисталева и В. Мастеницы, современных авторов.